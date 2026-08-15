Бакинский метрополитен с 15 августа временно приостановил движение поездов между станциями «28 Мая» и «Низами». Ограничение связано с основным этапом строительных работ по разделению Красной и Зеленой линий. Работы планируется завершить примерно за 10–11 месяцев.

Проект направлен на снижение нагрузки на станции, сокращение интервалов движения и повышение стабильности работы метро. После завершения работ пассажиры в направлении «Ичеришехер» будут пользоваться платформой «28 Мая», а в сторону «Дарнагюль» — платформой «Джафар Джаббарлы».

Для компенсации ограничений с 14 августа запущены шесть экспресс-маршрутов, соединяющих станции метро с ключевыми районами Баку. Также увеличено число автобусов на 20 регулярных маршрутах.

Кроме того, с 13 августа изменены конечные остановки маршрутов №32, 49, 120E и 125, ранее следовавших к транспортному центру «28 Мая». Теперь они организованы в районе сада Самеда Вургуна.