ИИ-модель Claude впервые выступила в роли менеджера реальных сотрудников и в ходе эксперимента приняла решение об увольнении одного из них. Об этом сообщает Time со ссылкой на исследовательский стартап Andon Labs.

Claude управляла магазином в Сан-Франциско, где работали сотрудники с настоящими трудовыми договорами. Один из работников был уволен после того, как пропустил или опоздал на 17 из 23 смен.

Изначально ИИ предлагала ограничиться официальным предупреждением, однако после вмешательства менеджера Andon Labs, который указал на систематические проблемы сотрудника, Claude приняла решение об увольнении.

Глава стартапа Лукас Петерссон назвал эксперимент важным этапом в развитии ИИ и предположил, что в будущем все больше работников могут оказаться под управлением искусственного интеллекта.

При этом эксперимент выявил и серьезные ограничения технологии. За пять месяцев баланс магазина, которым управляла Claude, сократился со $100 тыс. до $61,2 тыс.

Один из сотрудников магазина Феликс Карсон признался, что работа под руководством ИИ вызывает у него неприятные ощущения.