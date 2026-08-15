Президент США Дональд Трамп с иронией предложил Демократической партии вновь выдвинуть Камалу Харрис кандидатом на пост главы государства.

Во время выступления в полицейской академии округа Нассо Трамп раскритиковал работу Харрис на посту вице-президента в администрации Джо Байдена. По его словам, она отвечала в том числе за вопросы пограничного контроля, однако ни разу не посещала границу и не связывалась со Службой таможенного и пограничного контроля США.

При этом Трамп иронично отметил, что в остальном Харрис «отработала замечательно», назвав ее «отличным кандидатом» и предложив демократам снова сделать ее своим кандидатом.

На президентских выборах в ноябре 2024 года Трамп одержал победу над Харрис.