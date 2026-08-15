Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что между Тегераном и Вашингтоном не заключалось соглашения о прекращении огня.

По его словам, в Исламабадском меморандуме о взаимопонимании речь шла о завершении войны, а не об установлении режима прекращения огня. Арагчи обвинил США в нарушении договоренностей и возобновлении противостояния.

Глава иранского МИД также опроверг сообщения о начале новых переговоров с США. По его словам, решение о возобновлении диалога с Вашингтоном пока не принято.

Арагчи отметил, что Катар и Пакистан поддерживают контакты с Ираном и передают сообщения между сторонами. При этом он подчеркнул, что такой обмен не означает проведения переговоров.

Отдельно министр высказался о контактах Ирана с Оманом. Он заявил, что они носят исключительно технический характер и связаны с определением морских маршрутов для судов в Ормузском проливе.

Арагчи подчеркнул, что эти консультации не связаны с вопросом открытия пролива. По его словам, решение об открытии Ормузского пролива будет зависеть от выполнения США других условий, выдвинутых Ираном.