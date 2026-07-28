28 июля в ряде районов Баку будут проводиться ремонтно-профилактические работы с целью повышения качества электроснабжения и удовлетворения растущего спроса на электроэнергию.

Об этом заявили в ОАО «Азеришыг».

По данным компании, с 10:00 до 13:00 электроснабжение будет ограничено на части проспекта Матбуат и улицы Айны Султановой в Ясамальском районе.

В Наримановском районе с 09:00 до 13:00 поэтапно будет прекращена подача электроэнергии в многоэтажных жилых домах на улицах Иззеддина Гасаноглу, Ашыга Моллы Джумы и Тебриз.

В Хатаинском районе с 10:00 до 16:00 ограничения затронут улицы Мазахира Рустамова, Сеида Азима Ширвани, Мухаммеда Хади, Лютфи Заде, Качага Наби и Сараево.

После завершения работ подача электроэнергии в указанных районах будет осуществляться в более стабильном и качественном режиме.