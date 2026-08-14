Миллиардер Илон Маск и президент США Дональд Трамп восстановили отношения после публичного конфликта летом прошлого года. Сближению способствовали переговоры представителей Белого дома, общие знакомые и несколько встреч, в том числе на фоне гибели консервативного активиста Чарли Кирка. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal.

В мае во время поездки Трампа в Китай Маск вновь присоединился к президенту на борту Air Force One. По словам источников, они общались дружелюбно. Тогда же Маск сообщил, что намерен поддержать республиканцев на промежуточных выборах и потратить на это не менее $100 млн. Сумма, как уточняет газета, предназначена для операции по повышению явки избирателей. Сам бизнесмен заявил, что намерен меньше участвовать в политике.

После конфликта в июне прошлого года вице-президент Джей Ди Вэнс и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз связались с Маском, а вскоре предприниматель позвонил Трампу и выразил сожаление по поводу некоторых своих высказываний. Поводом для ссоры стали разногласия по поводу налогового законопроекта администрации. В дальнейшем Вэнс поддерживал контакты с Маском, считая его слишком значимой фигурой для разрыва отношений.

Сейчас, вновь сблизившись, Трамп и Маск общаются примерно раз в месяц, обсуждая ИИ, Китай и международные события. При этом Трамп, по словам его неназванных помощников, считает, что их отношения уже не станут такими близкими, как прежде.