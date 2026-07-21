Нелегальный мигрант Брендон Ортис-Вите, отбывающий в США длительный срок за убийство, подал иск против президента Дональда Трампа, потребовав $75 млн компенсации, публичных извинений и предоставления американского гражданства. Об этом сообщает Fox News.

27-летний Ортис-Вите заявил, что во время предвыборной кампании 2024 года Трамп упомянул его дело на митинге в Гранд-Рапидс, показал его фотографию и назвал «проблемой Америки». По мнению осужденного, это унизило его достоинство и свело его личность к «расовой принадлежности и миграционному статусу».

Юрист Мэтью Боргула считает, что иск не имеет перспектив. По его словам, заявления Трампа были по сути правдивыми, а президента также защищает иммунитет от судебного преследования.

Ортис-Вите был депортирован из США в 2020 году, однако позднее незаконно вернулся в страну. В 2024 году его осудили за убийство партнерши, после чего он был приговорен к длительному сроку заключения.