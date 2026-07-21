Отставка главы фракции ХДС в бундестаге Йенса Шпана, который признался в использовании суррогатной матери в США, обернулась для канцлера Германии Фридриха Мерца неожиданным политическим подарком.

Об этом пишет Politico.

Шпан ушел в отставку в субботу, 18 июля, после того как он и его муж признались, что использовали суррогатную мать в США для рождения ребенка, несмотря на запрет этой практики в Германии. Хотя уход Шпана изначально выглядел как неудача, Мерц немедленно использовал ситуацию в свою пользу, предложив возможность перестановок в кабинете министров.

Как отмечает издание, перестановки выгодны Мерцу, поскольку Шпан был препятствием для него: он был внутренним партийным соперником, а также не нравился левым политикам из коалиционных партнеров по Социал-демократической партии Германии (СДПГ).