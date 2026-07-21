Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев обсудил с новым резидентом-координатором ООН в Азербайджане Дмитрием Шлапаченко поддержку Украины, гуманитарные вопросы и перспективы двустороннего взаимодействия.

Об этом Гусев сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

«В ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным международным вызовам, роли ООН в укреплении мира и устойчивого развития, а также обсудили возможности углубления взаимодействия между командами посольства Украины в Баку и представительства ООН в Азербайджане»,- написал дипломат.

Он подчеркнул, что особое внимание на встрече было уделено вопросам поддержки Украины в условиях продолжающейся российско-украинского конфликта, гуманитарным потребностям, разминированию и восстановлению пострадавших регионов, а также важности соблюдения принципов Устава ООН и международного права.

«Стороны договорились поддерживать регулярный диалог и совместно работать над инициативами, направленными на укрепление международной безопасности и достижение справедливого и устойчивого мира»,- говорится в сообщении.

Посол пожелал Шлапаченко успехов в выполнении его ответственной миссии и выразил надежду на плодотворное сотрудничество.