Президент США Дональд Трамп поддержит законопроект об ужесточении санкций против России, который рассматривает Конгресс. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

По данным телекомпании, в случае принятия документа Конгрессом администрация Дональда Трампа сможет, в частности, ввести пошлины в отношении стран, закупающих российскую нефть. Как отмечает CNN, такое решение было принято спустя несколько дней после скоропостижной смерти одного из авторов законопроекта – сенатора-республиканца от штата Южная Каролина Линдси Грэма.

Законопроект был внесен в начале апреля двухпартийной группой американских сенаторов. Его ключевыми авторами стали Линдси Грэм и сенатор-демократ от штата Коннектикут Ричард Блюменталь.

Инициатива предусматривает, в частности, введение вторичных санкций против торговых партнеров России. Кроме того, документ предлагает установить пошлины в размере 500% на импорт в США товаров из стран, приобретающих у России нефть, газ, уран и другую продукцию.