Сызранский нефтеперерабатывающий завод «Роснефти» полностью остановил переработку нефти после атаки украинского беспилотника 12 июля, сообщает Reuters.

По данным источников Reuters, в результате атаки беспилотника в воскресенье на предприятии была повреждена установка первичной переработки нефти АВТ-5. Ее производительность составляет 7,1 тыс. тонн в сутки, что соответствует 29% общей мощности завода, рассчитанного на переработку 8,5 млн тонн сырья в год. При этом более мощная установка АВТ-6, обеспечивающая оставшийся объем производства, была остановлена еще в конце мая также после атаки БПЛА.

С понедельника Сызранский НПЗ прекратил продажу нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, сообщили собеседники Reuters.

Сызранский НПЗ, ежегодно выпускающий около 800 тыс. тонн бензина и 1,5 млн тонн дизельного топлива, стал уже четвертым российским нефтеперерабатывающим заводом, остановившим производство в июле. Так, 8 июля после атаки беспилотника был остановлен Саратовский НПЗ «Роснефти», 6 июля прекратил работу крупнейший в России Омский НПЗ с мощностью переработки 22 млн тонн нефти в год, а 2 июля остановил переработку завод «Нижегороднефтеоргсинтез» компании «Лукойл», занимающий второе место в стране по выпуску бензина.