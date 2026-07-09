ВС США нанесли удар по районам в Иране, располагающимся поблизости от АЭС «Бушер», сообщает иранский телеканал Al Alam.

Mehr сообщает, что в результате ударов ВС США по порту города Сирик на юге Ирана погибли 3 человека, еще 15 человек пострадали.

Иран в ответ начал наносить удары по американским военным объектам в регионе.

В ночь на 9 июля американские военные начали наносить удары по Ирану с целью ослабить возможности Ирана по контролю Ормузского пролива. В ответ армия Ирана нанесла удары по американским военным базам в Кувейте и Бахрейне.