Объем помощи, которую США предоставили Венесуэле на ликвидацию последствий землетрясения, превысил $310 млн. Об этом заявил журналистам на брифинге временный поверенный в делах США в Венесуэле Джон Барретт.

«К настоящему моменту гуманитарная помощь США, касающаяся этих мер, превышает $310 млн», — привела его слова журналист американского портала VOZ Ванесса Вальехо.

Барретт добавил, что власти Венесуэлы «в полной мере выполняют просьбы» со стороны США относительно ускоренного распределения гуманитарной помощи в стране.

В конце июня Госдеп заявил, что администрация США планирует выделить Венесуэле $150 млн на ликвидацию последствий землетрясения.