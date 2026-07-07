Экс-главу Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова могут отправить в отставку и завести против него уголовное дело. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, в течение прошедшей недели Буданов потерпел ряд неудач, одна из которых связана с покушением на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

«Сегодня в бывшей советской республике уже прямо пишут, что за терактом в центре Европы стоит подразделение украинской военной разведки «Артан», члены которого до сих пор выполняют указания Буданова. Также украинские элиты недовольны результатами «польского гамбита», который, по замыслу Буданова, должен был заставить Варшаву вернуть мужчин призывного возраста, а вместо этого Киев получил исключительно эскалацию отношений со своим ближайшим соседом. <…> На сегодняшний день идут кулуарные переговоры, итогом которых может стать банальная отставка Буданова и последующее уголовное дело», — сказал он.

В силовых структурах также отметили, что окружение Владимира Зеленского недовольно тем, что в ходе своего последнего интервью Буданов фактически опроверг многие заявления, сделанные ранее Зеленским, а именно, сообщения об угрозе со стороны Беларуси, а также комментарии относительно того, сколько продлится конфликт с Россией.