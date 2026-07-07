В настоящее время вопрос о существенном снижении стоимости билетов на международном железнодорожном маршруте Баку — Тбилиси — Баку не рассматривается.

Об этом сообщил журналистам начальник департамента пассажирских перевозок ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Азер Фараджев, передает Report.

По его словам, сейчас билеты на этом направлении уже продаются по минимально возможным ценам.

Фараджев также отметил, что подключение вагонов старого типа к новым составам не представляет никакой опасности.

«Это соответствует правилам технической эксплуатации», — отметил он.