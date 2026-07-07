Заместитель председателя Верховной рады Украины Елена Кондратюк выразила благодарность Азербайджану за программы реабилитации украинских детей. Об этом она написала на своей странице в социальной сети X, подчеркнув, что украинская сторона высоко ценит поддержку, оказываемую детям.

«Мы искренне благодарны Азербайджану за поддержку украинских детей и возможность для них пожить хотя бы некоторое время под мирным небом», — отметила Кондратюк.

Напомним, ранее в Баку прибыла новая группа из 30 украинских детей, которые в рамках программы реабилитации проведут в Азербайджане ближайшие две недели.