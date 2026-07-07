Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев по-прежнему рассчитывает завершить активную фазу войны уже в этом году, однако предупредил, что в случае провала переговоров боевые действия могут продолжаться еще долгие годы.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

По словам Буданова, мирный процесс не остановился, а лишь замедлился. Он выразил мнение, что сохраняется возможность завершения активной фазы конфликта уже в текущем году, однако до достижения договоренностей стороны могут пройти через дальнейшую эскалацию.

Глава Офиса президента подчеркнул, что Украина не намерена идти на территориальные уступки, заявив, что вопросы, связанные с границами страны, не являются предметом компромисса.

Комментируя отношения с Польшей, Буданов заявил, что Киев не намерен принимать какие-либо ультиматумы. По его словам, нынешние разногласия с Варшавой не должны перерасти в долгосрочный конфликт между двумя государствами.

Отвечая на вопрос о ситуации на белорусском направлении, Буданов заявил, что в настоящее время не видит угрозы нового наступления со стороны Беларуси и призвал не создавать дополнительных поводов для конфронтации.

По словам Буданова, одной из приоритетных задач Украины остается снижение эффективности российской военной логистики, в том числе на крымском направлении. Он также заявил, что, по его оценке, Россия добивается международного признания контроля над занятыми территориями в рамках своей переговорной позиции.