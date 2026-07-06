Ротация 5 тыс. американских военных в Польше, прерванная в мае, возобновится в ближайшие недели. Об этом сообщил журналистам глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

«Я с радостью получил от госпожи заместителя посла США в Польше, от военного атташе США в Польше, информацию о возобновлении ротации, которая была прервана несколько недель назад. Она продолжится, и в ближайшие недели осуществится ротация американских войск в Польше», — заявил Косиняк-Камыш. Трансляция его выступления велась на страницах польского правительства в соцсетях.

Сейчас в Польше, в основном в порядке ротации, пребывают около 10 тыс. американских военных. 19 мая помощник военного министра США по связям с общественностью Шон Парнелл объявил о задержке в ротации американских сил в Польше. Затем президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США перебросят в Польшу дополнительно 5 тыс. военнослужащих «ввиду успешного переизбрания нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого», кампанию которого он поддерживал. При этом американский лидер не уточнил, какие конкретно подразделения ВС США отправятся в Польшу, будут ли они направлены из других стран Европы и означает ли это возобновление переброску войск в рамках ротации.