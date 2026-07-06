6 июля состоялось очередное заседание правления партии «Ени Азербайджан» (ПЕА).

На заседании был рассмотрен вопрос об освобождении от занимаемых должностей председателя Садаракской районной организации ПЕА Арифа Микаил оглу Гасымова, председателя Шахбузской районной организации Ризвана Тамо оглу Мамедова, председателя Шемкирской районной организации Фахреддина Вели оглу Велиева, председателя Хачмазской районной организации Мухаммеда Муслим оглу Балагадашова и председателя Гусарской районной организации Давида Нуреддин оглу Ибрагимхалилова в связи с достижением ими пенсионного возраста, и приняты соответствующие решения, сообщает «Азертадж».

Заместитель Председателя ПЕА — руководитель Центрального аппарата Таир Будагов, подчеркнув, что эти лица, имеющие важные заслуги в организации и развитии партии, всегда были верны идеям Гейдара Алиева, выразил уверенность в том, что они и впредь не пожалеют своих знаний, навыков и усилий на пути привития молодому поколению богатого государственного наследия Великого лидера, пропаганды политики президента Ильхама Алиева, а также будут тесно поддерживать работу районных организаций своим опытом, и вручил им памятные подарки.

Затем был рассмотрен вопрос о назначении Ильгара Сулейман оглу Ильясова председателем Гарадагской, Вюсали Абазар гызы Алиевой — Садаракской, Ниджата Заур оглу Алекберова — Шахбузской, Замира Сададдин оглу Гювендиева — Шамкирской, Эмиля Наджаф оглу Тагиева — Хачмазской и Кямрана Миран оглу Амирова — Гусарской районной организации партии.

Выступившие заместитель председателя ПЕА Али Ахмедов, члены Правления Хикмет Мамедов и Азер Бадамов отметили, что лица, чьи кандидатуры были выдвинуты, достойны этих должностей, и пожелали им успехов в деятельности.

После обсуждений были приняты соответствующие решения.

Вновь назначенные лица, выразив глубокую благодарность председателю партии, президенту Ильхаму Алиеву за оказанное доверие, заявили, что будут вкладывать все усилия для достойного выполнения возложенных на них обязанностей.

Затем были проведены обсуждения по текущим вопросам и приняты соответствующие решения.