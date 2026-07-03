Судебные власти Германии выдали Испании подозреваемого в убийстве юриста Андрея Портнова, бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом ТАСС сообщили судебные источники в королевстве.

25 февраля испанская полиция сообщила о задержании в ФРГ предполагаемого убийцы Портнова, который был застрелен в пиренейском королевстве. Расследование дела продолжается. Как передавал телеканал Antena 3, подозреваемым является украинец.

Портнов был убит 21 мая прошлого года в населенном пункте Посуэло-де-Аларкон (автономное сообщество Мадрид). Тогда местные СМИ передавали, что стражи порядка искали трех лиц, причастных к преступлению, в том числе предполагаемых соучастников.