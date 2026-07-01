Соединенные Штаты приняли решение не продлевать торговое соглашение между Канадой, Мексикой и США (USMCA). Об этом заявил американский представитель на торговых переговорах Джеймисон Грир.

В интервью агентству Bloomberg он заявил, что США «не готовы скрепить печатью соглашение», в отношении которого, как считают в Вашингтоне, есть «существенные вопросы». Он уточнил, что для ликвидации дисбаланса в соглашение необходимо внести ряд изменений. Вместо продления американские власти намерены на ежегодной основе пересматривать его положения.

В июне президент США Дональд Трамп заявил, что для него предпочтительным вариантом является прекращение действия соглашения, однако не исключал его продления.

Договор USMCA был подписан в 2018 году по инициативе Дональда Трампа, который тогда занимал пост 45-го президента США. Он посчитал, что аналогичное торговое соглашение NAFTA не отвечает интересам Соединенных Штатов. Новый договор вступил в силу в 2020 году.