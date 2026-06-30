Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте оценил чувство юмора президента США Дональда Трампа, которого он ранее назвал папочкой. Слова политика прозвучали в интервью телеканалу Sky News.

Рютте объяснил, что хотел сравнить Трампа с отцом, которому иногда приходится проявлять твердость, но по ошибке использовал слово «папочка» (англ. daddy), имеющее «множество других оттенков значения».

«Когда он вернулся домой, он снял это видео: «Папочка дома». Он с юмором отнесся к ситуации. И именно за это я его люблю — за его чувство юмора. Мне очень понравилось, как он отнесся к моей ошибке и воспринял ее с юмором», — рассказал генсек НАТО.