ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) в связи с ростом пассажиропотока в период летних отпусков и каникул вводит дополнительные меры на междугородних маршрутах.

С 6 июня количество рейсов по туристическому маршруту Баку-Габала-Баку увеличено с двух до четырех. Поезда курсируют по обоим направлениям как по субботам, так и по воскресеньям, говорится в сообщении АЖД.

Кроме того, с 4 июля на этом маршруте вводится дополнительная остановка на станции Уджар, что сделает железнодорожное сообщение более удобным для жителей региона и пассажиров.

До 31 августа по маршруту Баку-Агстафа-Баку рейсы будут выполняться каждую субботу и воскресенье для удовлетворения повышенного спроса на западном направлении.

Еще одним нововведением станет изменение расписания поездов по маршруту Баку-Балакян-Баку. С 1 июля поезд будет отправляться из Баку в 23:30 вместо 23:50, а из Балакяна — в 21:10 вместо 22:00.

С 6 июня междугородние поезда также отправляются со станции Дярнягюль, что расширило транспортные возможности для пассажиров.

Также с 1 июля движение поездов по маршруту Абшеронской кольцевой железной дороги будет переведено на летний график. В связи со снижением пассажиропотока в будние дни количество рейсов будет оптимизировано — ежедневно будет выполняться 84 рейса. По выходным расписание останется без изменений.