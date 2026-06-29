Процесс вступления Армении в Европейский союз уже начат — в стране принят соответствующий закон, и иных толкований здесь быть не может. Ереван уже предпринимает практические шаги в направлении вступления в ЕС, обратил внимание замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«По-моему, закон, принятый в Армении в апреле прошлого года, называется «О начале процесса вступления в Европейский союз». Что нам с вами еще нужно для того, чтобы констатировать, что процесс вступления Армении в Европейский союз начат — принят специальный закон на эту тему. И каких-то других толкований я здесь не усматриваю», — подчеркнул дипломат в интервью RTVI.

При этом, заметил Галузин, «таких вот «евроаспирантов», ожидающих своей очереди уже десятки лет, немало». «И, в общем-то, вопрос о том, какие действия конкретно предприняты, не имеет принципиального значения, — объяснил замглавы МИД РФ. — Принципиальное значение имеет то, что есть закон, принятый парламентом и подписанный президентом страны. И есть практические шаги по сближению Армении с Евросоюзом».

Среди них, например, проведение в начале мая 2026 года в Ереване «саммита так называемого Европейского политического сообщества, куда затащили, вернее, притащили еще и Зеленского», отметил российский дипломат.

«Так что мы видим, что процесс сближения Армении с Евросоюзом, который всячески поддерживает Зеленского и подпитывает его оружием, налицо», — заключил замглавы российского дипломатического ведомства.