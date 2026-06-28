Жители Германии из-за аномальной дневной жары массово переносят активность на ночное время. Об этом пишет газета Bild.

По информации издания, тот, кто 27 июня прогуливался по улицам многих городов, «натыкался лишь на звенящую пустоту». Популярные места выглядели вымершими. Только вечером, когда температура снижалась, жизнь в городах снова оживала, указывает газета. К примеру, в Берлине можно было увидеть танцующих на улицах людей, а на лужайках и набережных реки Шпрее сидели семьи с детьми — они ели пиццу и наслаждались долгожданной прохладой.

Необычная картина наблюдалась и в Мюнхене. Если днем многие площади казались практически пустыми, то к вечеру кафе заполнялись все больше и больше. Даже около 21:15 люди продолжали массово стекаться к столикам, подчеркивает газета. В районе часа ночи в парках и пивных кафе (биргартенах) по-прежнему сидели десятки людей.

Похожая ситуация наблюдалась и в Гамбурге. Парки, площади и рестораны заполнялись только с наступлением вечера. Вместо того чтобы сидеть в душных квартирах, гамбуржцы проводили время под открытым небом, резюмирует Bild.

27 июня Германская метеослужба (DWD) сообщила, что в ФРГ был зафиксирован абсолютный температурный рекорд за всю историю наблюдений — 41,5 градуса Цельсия. Температурный рекорд в стране фиксировался два дня подряд. 26 июня метеослужба зафиксировала в Саарбрюккен-Бурбахе температуру 41,3 градуса — на тот момент самый высокий показатель за всю историю наблюдений в Германии.