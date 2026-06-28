По меньшей мере 14 человек погибли в результате крушения вертолета саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco в городе Рас-Таннура на востоке королевства. Об этом сообщило Саудовское агентство печати со ссылкой на источник в Министерстве энергетики.

«В воскресенье <…> потерпел крушение вертолет компании Saudi Aramco в Рас-Таннуре. В результате инцидента погибли все находившиеся на борту 14 человек, все они были подданными Саудовской Аравии», — указал источник. По его словам, компетентные органы начали расследование для установления причин авиакатастрофы.

В городе Рас-Таннура, расположенном на побережье Персидского залива, находится нефтеперерабатывающий комплекс Saudi Aramco, а также крупнейший в мире морской терминал по отгрузке нефти.