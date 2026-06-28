Полет американского самолета разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis II зафиксирован над нейтральными водами Черного моря. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

«Борт, постоянно базирующийся в румынской Констанце, вновь работает над нейтральными водами Черного моря, совершая полеты с запада на восток акватории и обратно», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что самолет движется на высоте около 9,5 км вне трасс, определенных для полетов гражданских самолетов, и не входит в воздушное пространство ни одной из прибрежных стран.

Источник особо отметил тот факт, что как правило Bombardier Challenger 650 Artemis II летает только по будним дням и его полет в воскресенье является достаточно редким случаем.

Собеседник агентства также напомнил, что этот самолет с начала июня был замечен над Черным морем уже несколько раз. Также он летал в непосредственной близости от Калининградской области, когда облетал ее по кругу через воздушное пространство Литвы и Польши, а также нейтральные воды Балтийского моря.