Европейский союз выделил 5 млн евро на поддержку пострадавшей от землетрясения Венесуэлы. Об этом сообщила глава европейской дипслужбы Кая Каллас по итогам телефонного разговора с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес.

«Я провела телефонный разговор с Делси Родригес после разрушительного землетрясения в Венесуэле. <…> ЕС уже выделил 5 млн евро в качестве чрезвычайной помощи пострадавшим населенным пунктам. Мы задействовали европейский механизм гражданской защиты, и несколько государств-членов оперативно направили поисково-спасательные бригады, пожарных и медицинский персонал», — написала она в X.

Каллас также добавила, что поддержку спасателям в Венесуэле оказывает спутниковая система ЕС «Коперник», которая помогает направить помощь туда, где она нужна больше всего.