Генеральный директор американской компании Exelon Кэлвин Батлер предупредил о возможных перебоях в электроснабжении из-за чрезмерной нагрузки систем искусственного интеллекта (ИИ) на энергосети уже в 2027 году. Об этом он сказал Financial Times.

По словам Батлера, американцы в следующем году «вполне могут» столкнуться с отключениями электричества из-за нехватки электростанций на Северо-Востоке и Среднем Западе страны из-за ИИ.

«Минувшей зимой мы были очень близки к тому, чтобы в самые холодные дни года ограничить подачу электроэнергии примерно 400 тыс. потребителей», — рассказал он, добавив, что «становится только хуже».

По оценкам консалтинговой фирмы ICF, к 2035 году спрос на электроэнергию в стране вырастет на 39%.

По прогнозам оператора электросетей PJM, работающего на Северо-Востоке и Среднем Западе страны, в ближайшее десятилетие он столкнется с дефицитом генерирующих мощностей в объеме 60 гигаватт. На последнем аукционе в декабре компания сообщила о нехватке мощностей в 6,5 гигаватт.