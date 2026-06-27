В Лондоне отменили конференцию, на которой планировали обсуждать меры по борьбе с с экстремальной жарой. Причиной стало предупреждение о резком повышении температуры воздуха, выпущенное британской метеорологической службой.

На встрече хотели обсудить, как адаптировать города к высоким температурам. На мероприятии должны были выступить климатологи, эксперты Красного креста и других организаций. Организаторы заявили, что в здании университета отсутствуют какие-либо системы охлаждения, «как в большинстве зданий Лондона», поэтому проводить конференцию небезопасно.

Жара в Великобритании наблюдается всю неделю. Недавно на востоке Англии температура воздуха поднялась почти до +37 градусов. Из-за этого в стране полностью или частично закрыты сотни школ, детские сады призывают родителей пораньше забирать детей, перестают работать музеи и зоопарки.