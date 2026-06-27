Министерство иностранных дел Ирана приступило к подготовке к приему зарубежных делегаций и высокопоставленных иностранных гостей, которые примут участие в церемонии прощания с верховным лидером страны Али Хаменеи.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел совещание с представителями оргкомитета по подготовке траурной церемонии, сообщается в телеграмм канале главы МИД Ирана.

В ходе встречи ответственные за организацию мероприятия представили главе МИД отчет о последних координационных мероприятиях и ходе подготовки к приему иностранных делегаций и официальных лиц, а также к проведению церемонии национального и международного масштаба.

Аракчи подчеркнул необходимость продолжения координации между всеми ведомствами и принятия дополнительных мер для проведения «исторической церемонии прощания с погибшим лидером исламской революции». Он также заявил о полной готовности Министерства иностранных дел выполнить возложенные на него задачи в политической, протокольной и информационной сферах.

Прощание с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи и его похороны пройдут 4-9 июля. С 4 по 5 июля пройдет церемония прощания в соборной мечети Хомейни в Тегеране, похоронная церемония пройдет в Тегеране 6 июля, в Куме — 7 июля. Погребение состоится 9 июля в Мешхеде, родном городе Али Хаменеи.

Он погиб 28 февраля в результате атаки Израиля и США на Иран.