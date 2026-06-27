Представители атомной отрасли Ирана и РФ в ближайшее время проведут в Москве переговоры, в ходе которых будет обсуждаться и вопрос строительства новой АЭС «Хормоз» в исламской республике. Об этом заявил посол РФ в Иране Алексей Дедов.

«Что касается строительства атомной электростанции «Хормоз» — российские и иранские компании продолжают консультации и переговоры по согласованию договорно-правовой основы реализации данного перспективного проекта», — сказал Дедов в интервью газете Tehran Times.

Он отметил, что «в конце июня — начале июля текущего года в Москве состоится очная встреча профильных представителей», в повестку которой будет включено обсуждение этого проекта.

26 сентября 2025 года Иран и Россия подписали соглашение на $25 млрд о строительстве АЭС «Хормоз», указание по возведению которой дал еще в феврале 2024 года Эбрахим Раиси, занимавший пост президента Ирана. АЭС будет состоять из четырех энергоблоков суммарной мощностью 5 000 МВт и будет расположена в районе городов Минаб и Сирик иранской провинции Хормозган.