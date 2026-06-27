Около 10 российских и китайских военных самолетов ненадолго зашли в зону идентификации ПВО Южной Кореи (KADIZ) над восточными и южными водами. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов (JCS).

Как подчеркивает ведомство, самолеты не нарушали воздушное пространство Южной Кореи и были обнаружены до того, как вошли в зону противовоздушной обороны. Для подготовки к любым возможным непредвиденным обстоятельствам военные направили истребители ВВС.

KADIZ не является территориальным воздушным пространством, а обозначена для того, чтобы побудить иностранные самолеты идентифицировать себя во избежание случайных столкновений, пишет агентство. По словам представителя JCS, самолеты попали в зону ПВО, по всей видимости, во время совместных воздушных учений двух стран.