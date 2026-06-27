Десять человек пострадали в результате ракетной атаки ВСУ на Волгоград, сообщили местные власти.

По их информации, повреждены производственные объекты одного из предприятий.

УНИАН сообщает, что Украина в ночь на 27 июня атаковала завод «Титан-Баррикады» в российском Волгограде. В результате атаки на территории предприятия возник пожар.

Согласно информации, завод «Титан-Баррикады» считается одним из ключевых предприятий российского военно-промышленного комплекса, выпускающии ракетные комплексы «Искандер-М», «Тополь-М» и «Ярс».

Издание отмечает, что во время атаки могли использоваться украинские крылатые ракеты большой дальности «Фламинго».

В ночь с 25 на 26 июня ВСУ совершили самую массовую атаку на российские регионы с начала специальной военной операции (СВО). По данным Минобороны РФ, средства ПВО сбили над территорией страны 660 украинских дронов.