Премьер-министр Италии Джорджа Мелони рассматривает возможность проведения следующих всеобщих выборов в Италии уже в апреле – за несколько месяцев до установленного законом срока, который истекает в конце 2027 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам этих источников, Мелони поделилась этой идеей – одной из нескольких возможных – с аппаратом президента Серджо Маттареллы, который курирует вопросы о роспуске парламента и назначении новых выборов.

Отмечается, что Мелони опасается, что чем дольше она будет ждать, тем больше может снизиться ее рейтинг. Кроме того, она обеспокоена тем, что в случае проведения выборов в более поздний срок у будущего правительства останется мало времени на принятие нового бюджета, который должен быть утвержден до конца года.