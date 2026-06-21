В Приморском крае России пропал вертолет Robinson R44, выполнявший лесоавиационные работы. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

«Связь с экипажем воздушного судна была потеряна около 12:00 по местному времени (06:00 по Баку)», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, вертолет следовал из поселка Терней в село Единка. В назначенное время экипаж не вышел на связь, а местонахождение воздушного судна установить пока не удалось. На борту находились пилот и летчик-наблюдатель.

В прокуратуре отметили, что в настоящее время проводится поисково-спасательная операция.