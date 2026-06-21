Завтра 22 июн в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако днём возможно кратковременное увеличение облачности, в некоторых пригородных районах не исключён небольшой дождь. Ожидается, что северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Температура воздуха составит ночью 19-22° тепла, днём 26-29° тепла, атмосферное давление — 761 мм ртутного столба, относительная влажность — 60-70%.

В районах Азербайджана в некоторых местах ожидаются временами дожди. Преимущественно в горных и предгорных районах возможны кратковременные интенсивные осадки, грозы и град.

Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман, будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днём 29-33° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днём 18-23°, в некоторых местах 25-28° тепла.