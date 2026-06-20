Первый президент Кыргызстана Аскар Акаев, выступая на Иссык-Кульском международном форуме в Чолпон-Ате, предложил выдать действующему главе республики Садыру Жапарову дополнительный мандат на 8-10 лет правления.

Продление срока позволит завершить реализацию «экономического чуда», цитирует экс-руководителя страны региональное бюро Радио «Свобода» — «Азаттык Азия».

По словам Акаева, Жапаров стал президентом в сложный для Кыргызстана период: «Но сегодня экономика демонстрирует рост, заметно улучшение жизни населения».

Реализуемые в стране крупные проекты экс-глава государства назвал «экономическим чудом», не приведя конкретики.

«Если народ предоставит Жапарову дополнительный мандат для практической реализации “кыргызского экономического чуда”, то это будет проявлением мудрости. Все хорошо знают, что “экономическое чудо” требует восемь-десять лет», — заявил Акаев.