Президент США Дональд Трамп продемонстрировал новый «летающий Белый дом» — борт номер один. Этот борт вдвое больше прежнего, который отправили на «пенсию», сообщает Bloomberg.

Самолет имеет официальное название VC-25B Bridge. Цветовая гамма самолета кардинально изменилась: Трамп отказался от нежно-голубого цвета, который выбирала еще Джеки Кеннеди. Цвет самолетов Air Force One (Борт номер один) не меняли десятилетиями в память о погибшем Джоне Кеннеди. Теперь самолет окрашен в белый, бордовый и темно-синий цвета.

«Мы все перекрасили, и вот новые цвета: красный, белый и синий. И нам нравился нежно-голубой, но пришло время перемен. А это самая элегантная линия. Все было хорошо продумано. Это было по моему вкусу», — сказал Трамп.

Воздушное судно стоимостью более миллиарда долларов подарило правительство Катара, что вызвало тогда споры. Эксперты и политики были обеспокоены возможным иностранным влиянием.

Возникли вопросы относительно секретности связи на борту. Но в ВВС США уверяют в надежности: модернизация самолета обошлась бюджету в 400 миллионов долларов.

Военные подчеркнули, что приоритетом была миссия, а не эстетика. Интерьер изменили минимально. Система связи соответствует самым высоким стандартам защиты президента.

Легендарный борт номер 29000, на котором летал еще Джордж Буш-младший во время трагедии 11 сентября, уходит на покой. Трамп совершил на нем свой последний международный полет после саммита G7.

Трамп планирует превратить старый самолет в музейный экспонат. Сейчас Трамп уже готовит первую публичную акцию для нового самолета. Он хочет устроить торжественный пролет над Вашингтоном. Мероприятие должно состояться 4 июля в День независимости.

Многие из демократов опасались, что после окончания президентского срока Трамп оставит самолет себе.

Однако вряд ли это произойдет, ведь один час полета борта номер один обходится примерно в 200 тысяч долларов, что в 15 раз больше, чем полет обычного частного самолета Трампа.