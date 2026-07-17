Бывшая помощница прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана публично рассказала о домогательствах с его стороны. Она дала интервью журналистке телеканала CNN Кристиан Аманпур.

Бывшая помощница Хана, попросила называть ее Сарой и не раскрывать другие личные данные, так как она до сих пор является сотрудницей МУС и хотела бы сохранить эту работу.

Сара — юрист из Малайзии — стала помощницей Хана в феврале 2023 года. В интервью CNN она рассказала, как Хан планомерно наращивал давление на нее. «Это было похоже на медленное посягательство на границы — не только физически, но и эмоционально», — сказала она.

Бывшая помощница Хана подчеркнула, что не всегда могла сказать «нет» попыткам домогательств со стороны прокурора МУС, так как боялась потерять работу и возможность жить в Нидерландах с мужем и сыном.

По словам Сары, прокурор МУС неоднократно совершал по отношению к ней сексуализированные действия без ее согласия, включая ощупывание, попытки поцелуев и пенетрации. В частности, Сара рассказала, как Хан во время одной из служебных поездок пришел к ней в гостиничный номер, лег рядом на кровать и ощупывал ее тело, пока она притворялась спящей.

Сара настаивает, что в случае с Ханом не могло быть и речи о какой-либо взаимности, так как она изначально находилась в подчиненном положении.

Бывшая помощника прокурора МУС также сообщила, что в какой-то момент заявила Хану, что если домогательства продолжатся, она может причинить себе вред. В отчете ООН, с которым ознакомились журналисты CNN, со слов мужа Сары сообщается, что она находилась под «наблюдение за склонными к самоубийству».

Сара также категорически отвергла предположения, что она как-либо может быть связана с израильскими спецслужбами. Хан утверждает, что обвинения в домогательствах связаны с его решением выдать ордер на арест представителей властей Израиля по обвинению в военных преступлениях.

Бывшая помощница Хана подчеркнула, что за годы работы в МУС проходила многочисленные проверки. «Если бы когда-нибудь был хоть намек на подозрение, что я был государственным агентом любого рода, меня бы уволили», — сказала она.

Хан все обвинения в его адрес категорически отвергает. Он утверждает, что никогда не совершал в отношении нее никаких действий, которые «могли бы быть истолкованы как неуместные, нежелательные или оскорбительные».

Напомним, Карим Хан добился выдачи ордеров на арест сначала президента России Владимира Путина, а потом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта.