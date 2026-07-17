Процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Россией успешно завершен благодаря личным инициативам президентов двух стран. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве.

Байрамов отметил, что в недавнем прошлом в отношениях Баку и Москвы существовали сложности, однако сторонам удалось полностью восстановить взаимодействие.

«Мы сталкивались в нашем недавнем прошлом со сложностями в двусторонних отношениях, и с чувством удовлетворения хотим отметить, что смогли перевернуть эту страницу и полностью нормализовать весь их спектр», — сказал министр.

По его словам, ключевую роль в этом процессе сыграли личные позиции и инициативы президентов Азербайджана и России.

«Это стало возможным благодаря личным позициям президентов наших стран. Процесс произошел по итогам двусторонней личной встречи глав двух государств на полях международного мероприятия в Душанбе», — подчеркнул Байрамов.