Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении удара по американскому командному центру в районе Эт-Танф в Сирии. Об этом сообщает иранское агентство Mehr со ссылкой на заявление пресс-службы КСИР.

«В результате атаки, помимо уничтожения одной радиолокационной системы и нескольких специальных вертолетов, были ликвидированы значительное количество американских военнослужащих», — сказано в заявлении.

Кроме того, в КСИР заявили, что полный контроль над Ормузским проливом «по-прежнему находится в руках иранских бойцов». В заявлении подчеркивается, что до тех пор, пока продолжаются «злодеяния Америки», экспорт нефти и газа через пролив осуществляться не будет.