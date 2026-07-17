Азербайджан и Узбекистан подписали соглашение о создании совместного предприятия для проведения геологоразведочных работ. Об этом сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По его словам, документ был подписан в рамках 15-го заседания Совместной межправительственной комиссии Азербайджана и Узбекистана по торгово-экономическому сотрудничеству, состоявшегося во время рабочего визита азербайджанской делегации в Узбекистан.

Министр отметил, что стороны обсудили расширение торгово-инвестиционного сотрудничества, развитие транспортно-логистических связей в рамках Среднего коридора, а также формирование новых производственных цепочек между Центральной Азией и Южным Кавказом.

По итогам заседания был подписан протокол, предусматривающий укрепление партнерства в сферах экономики и торговли, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, продовольственной безопасности, здравоохранения, экологии и других приоритетных направлениях.

Кроме того, AzerGold, АО «Узбекгеологоразведка» и Азербайджано-Узбекская инвестиционная компания подписали соглашение о создании совместного предприятия для проведения геологоразведочных работ.