В оккупированных регионах Грузии — Абхазии и Южной Осетии — происходят процессы, которые могут стать наиболее серьёзной трансформацией российской политики в отношении оккупированных грузинских территорий за последнее десятилетие. Подписанный 9 мая Договор «Об углублении союзнического сотрудничества между Москвой и Цхинвали», кадровые перестановки в Южной Осетии, назначение нового российского посла в Абхазии и активизация деятельности Сергея Кириенко складываются в единую картину.

Если ранее интеграция строилась через военное сотрудничество, экономическую зависимость и массовую паспортизацию, то теперь речь идёт уже о прямом изменении архитектуры управления регионами. Именно поэтому многие наблюдатели называют происходящее самым значительным шагом после подписания договора «О союзе и интеграции» 2015 года.

Дополнительное внимание к этим событиям было приковано во время 67-го раунда Женевских международных дискуссий, состоявшегося 30 июня — 1 июля. Одной из главных тем стало соглашение, подписанное Москвой и Цхинвали 9 мая.

Грузия заявила, что договор не имеет юридической силы и является грубым нарушением международного права. В свою очередь, Москва и представители оккупированных регионов выразили обеспокоенность расширением сотрудничества между Грузией и НАТО, указав на военные учения альянса и другую деятельность на территории страны.

Сам документ предусматривает значительно более тесную интеграцию России и Южной Осетии. Речь идёт о координации внешней, оборонной и безопасности политики, гармонизации законодательства, интеграции транспортной, энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры, совершенствовании пограничного контроля и взаимном признании имущественных прав.

Особое внимание привлекла статья, позволяющая гражданам России и обладателям «паспортов Южной Осетии» занимать государственные и муниципальные должности на территориях друг друга. В грузинской оппозиции этот договор уже назвали очередным этапом аннексии региона.

Не менее показательные процессы происходят и в Абхазии. Президент России Владимир Путин назначил бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова новым послом в Сухуми.

В самой Абхазии это назначение вызвало разные оценки. Одни считают, что Гладков, которого связывают с куратором Кремля по оккупированным территориям Сергеем Кириенко, должен обеспечить более жёсткую и централизованную реализацию российской политики. Другие, напротив, рассматривают его перевод как понижение после работы во главе приграничной Белгородской области.

Особый интерес вызывает вопрос, станет ли новый посол выстраивать отношения с абхазской оппозицией. Его предшественник Михаил Шургалин подобных контактов избегал.

На этом фоне в начале июля сам Сергей Кириенко посетил Сухуми, где провёл переговоры с де-факто «президентом» Бадрой Гунбой. Стороны обсуждали реализацию совместных инфраструктурных, социальных и инвестиционных проектов, а также выполнение соглашений, достигнутых на Абхазском экономическом форуме.

Параллельно серьёзные изменения происходят в Южной Осетии. После отставки «премьер-министра» Джамболата Тадтаева были назначены внеочередные «президентские выборы» на 18 сентября. Исполняющим обязанности руководителя региона стал Марат Камболов — чиновник, значительную часть карьеры проработавший в федеральных органах власти России и считающийся человеком, тесно связанным с российской политической элитой.

После своего назначения Камболов приступил к формированию новой команды, назначив руководителей сразу нескольких «министерств». Одновременно началась подготовка к его выдвижению кандидатом на предстоящих «выборах».

Все эти события происходят уже после вступления в силу договора от 9 мая, который многие эксперты рассматривают как новый этап российской интеграционной политики в отношении оккупированной Южной Осетии.

В совокупности кадровые перестановки в Цхинвали, назначение нового российского посла в Абхазии, визит Сергея Кириенко и активизация российских региональных элит свидетельствуют о формировании новой модели управления двумя оккупированными регионами Грузии. По оценкам ряда наблюдателей, этот процесс теперь осуществляется под непосредственным кураторством администрации Кремля и может означать переход к значительно более глубокой политической интеграции Москвы с Абхазией и Южной Осетией.