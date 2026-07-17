Министерства иностранных дел Азербайджана и России подписали план межмидовских консультаций на 2026–2027 годы.

Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, состоявшихся в пятницу в Москве.

По словам Лаврова, переговоры прошли в доверительной и конструктивной атмосфере.

«Состоялись полезные и доверительные переговоры на уровне глав внешнеполитических ведомств. Констатировали поступательное развитие наших отношений в духе дружбы, добрососедства и Декларации о союзническом взаимодействии. Отметили регулярный диалог между Баку и Москвой на высшем уровне», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Подписание плана консультаций определяет график взаимодействия между министерствами иностранных дел двух стран на ближайшие два года.