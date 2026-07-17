Комиссия по торговле товарными фьючерсами США ведет расследование о незаконных онлайн-ставках в отношении оператора телесуфлера Белого дома Габриэля Переса, сообщает The Wall Street Journal.

Перес, предположительно, делал ставки на выступления Дональда Трампа на онлайн-платформе Kalshi и заработал на этом около 100 тысяч долларов. Kalshi начала внутреннее расследование ставок Переса, заморозила его счет, на котором оставались около 90 тысяч долларов. Компания передала свои выводы в Комиссию по торговле товарными фьючерсами.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Перес был отстранен от работы без сохранения зарплаты. Трамп, по ее словам, считает поступок Переса «крайне прискорбным и, честно говоря, позорным».