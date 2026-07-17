Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым стороны подробно обсудили процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также ситуацию на Южном Кавказе. Об этом Байрамов сообщил на совместной пресс-конференции с Лавровым по итогам двусторонних переговоров, состоявшихся в пятницу в Москве.

По словам главы азербайджанского внешнеполитического ведомства, в ходе встречи особое внимание было уделено региональной повестке и новым реалиям, сформировавшимся после 44-дневной Отечественной войны.

«44-дневная Отечественная война азербайджанского народа создала новые реалии и новый формат безопасности на Южном Кавказе. Этот формат основан на верховенстве международного права, а также на принципах суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ», — отметил Байрамов.

Он подчеркнул, что последние шаги в процессе азербайджано-армянской нормализации, включая парафирование проекта мирного соглашения, открывают уникальную возможность для достижения долгосрочного мира, безопасности и процветания в регионе.

Глава МИД Азербайджана также сообщил, что проинформировал российского коллегу о масштабных работах по восстановлению освобожденных территорий и возвращении бывших вынужденных переселенцев.

«В процессе нормализации между Арменией и Азербайджаном с уверенностью можно сказать, что де-факто мир сегодня существует. Мирные инициативы азербайджанской стороны, включая меры по укреплению доверия, значительно ускорили процесс нормализации и внесли в него весомый позитивный вклад», — заявил Байрамов.

По его словам, выполнение оставшихся задач мирного процесса создаст необходимые условия для окончательной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.