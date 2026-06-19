Американские разведывательные службы сообщили администрации Трампа, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, вероятно, может предпринять шаги, которые способны сорвать усилия Вашингтона по достижению долгосрочного мирного соглашения с Ираном. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.

Согласно разведывательным оценкам, Израиль намерен продолжать военные операции против «Хезболлы» в Ливане, несмотря на то, что прекращение боевых действий в этой стране является одним из ключевых элементов недавно подписанного американо-иранского меморандума.

По данным источников издания, в Израиле считают, что соглашение ограничивает возможности страны в противодействии угрозам со стороны «Хезболлы», а любые уступки по Ливану могут быть восприняты внутри страны как политическое поражение на фоне приближающихся выборов.

В разведывательных докладах также отмечается, что политическое будущее Нетаньяху во многом связано с демонстрацией жёсткой позиции в отношении Ливана и сохранением израильского военного присутствия в регионе.