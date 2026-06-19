Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил об отмене запланированного визита в США в знак протеста против заявлений президента Дональда Трампа о премьер-министре Джордже Мелони, сообщают западные СМИ.

По словам Таяни, «грубые и оскорбительные высказывания» американского лидера «оскорбляют всю Италию».

Визит был намечен на 21–22 июня и должен был включать участие в итало-американском форуме в Майами, а также встречи с госсекретарём Марко Рубио.

Ранее Трамп в интервью итальянскому телеканалу заявил, что Мелони якобы «умоляла» его сделать совместное фото на саммите G7. Премьер-министр Италии отвергла эти утверждения, назвав их «полностью выдуманными».