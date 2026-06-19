Европейская комиссия объявила о выделении Армении €34 млн для поддержки частного сектора, пострадавшего от торговых ограничений, введённых Россией в отношении армянской продукции.

Как говорится в заявлении пресс-службы делегации ЕС в Армении, средства станут первым траншем комплексного пакета помощи, ранее анонсированного главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Кроме того, в ЕС заявили о планах по расширению доступа армянских производителей на внешние рынки в рамках дополнительных инициатив экономической поддержки.

15 июня глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила журналистам, что Евросоюз подготовит программу поддержки Армении в ответ на экономические ограничения со стороны России, а также отправит свою миссию советников для поддержки Еревана.

Ранее российская сторона ограничила ввоз в страну целой линейки армянской продукции — от минеральной воды и алкогольных напитков до овощей и фруктов.